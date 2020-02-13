ЦСКА оригинальным образом попрощался с Гордюшенко
18:35
ЦСКА в своем официальном Twitter тепло попрощался со своим воспитанником Астимиром Гордюшенко, перешедшим в «Торпедо». Клуб опубликовал видео с первым голом на ВЭБ-Арене, забитым именно Гордюшенко 4 сентября 2016 года.
— Удачи в дальнейшей карьере, Астик! — подписал ЦСКА видеоролик.
Тот самый гол на ВЭБ Арене 4 сентября 2016-го и еще один, забитый ровно год спустя в товарищеском матче на Октябре. Удачи в дальнейшей карьере, Астик! pic.twitter.com/mjdDiMVWNb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 13, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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