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ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Кампоаморе

12:32

ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Кампоаморе.

Красно-синие отправились в Испанию сегодня, 17 января. Армейцы проведут в Кампоаморе два сбора, которые завершатся 19 февраля.

Состав ЦСКА на зимние сборы:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Адольфо Гайч, Федор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Ранее пресс-служба красно-синих сообщила, что полузащитник Кристиян Бистрович не полетит на сборы с командой из-за переговоров по переходу в другой клуб на правах аренды.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-kampoamor-/

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