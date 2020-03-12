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ЦСКА объявил об уходе главного селекционера клуба Дюкова

18:38
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Как ранее сообщал «СЭ», Максим Дюков по собственному желанию покинул пост руководителя селекционного отдела ЦСКА. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте москвичей.

«Исполняющим обязанности главы отдела назначен Андрей Мовсесьян», — сообщается в заявлении ЦСКА.

Ранее появилась информация, что за селекцию в армейском клубе будут отвечать братья Василий и Алексей Березуцкие, которые зимой были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

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Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/kadrovye-izmeneniya-v-pfk-cska/

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