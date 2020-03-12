ЦСКА объявил об уходе главного селекционера клуба Дюкова

Как ранее сообщал «СЭ», Максим Дюков по собственному желанию покинул пост руководителя селекционного отдела ЦСКА. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте москвичей.

«Исполняющим обязанности главы отдела назначен Андрей Мовсесьян», — сообщается в заявлении ЦСКА.

Ранее появилась информация, что за селекцию в армейском клубе будут отвечать братья Василий и Алексей Березуцкие, которые зимой были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Главный селекционер ЦСКА: «Ухожу из клуба. В «Спартак»? Без комментариев»