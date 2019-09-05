ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса

По информации «СЭ», ЦСКА не заинтересован в услугах бразильского форварда Жонатаса. Ранее игрок прилетел в Москву в поисках нового клуба.

30-летний нападающий сейчас является свободным агентом. В России Жонатас известен по выступлениям за казанский «Рубин».

В «Рубине» форвард зарабатывал около 3 миллионов евро, а сейчас он хотел бы получить контракт на 2 миллиона евро за сезон. Жонатас может трудоустроиться вне трансферного окна в течение месяца. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр