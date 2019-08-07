ЦСКА хотел купить Шомуродова. "Ростов" продавать отказался

По информации "СЭ", ЦСКА проявлял интерес к форварду "Ростова" Элдору Шомуродову.

Интерес вызван тем, что армейский клуб активно ищет варианты замены на тот случай, если трансфер Федора Чалова в "Кристал Пэлас" состоится.

Завтра в АПЛ закрывается трансферное окно, и "Кристал Пэлас" предложил за игрока ЦСКА, по данным английских СМИ, 23 миллиона фунтов.

"Ростов" ответил отказом на запрос армейцев, как ранее и на запросы "Спартака" по полузащитнику Норманну, и "Зенита" по защитнику Чистякову – клуб намерен сохранить текущий состав.

24-летний Шомуродов, игрок сборной Узбекистана, в 4 встречах "Ростова" в чемпионате России-2019/20 забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Муминов – о будущем Шомуродова: "ЦСКА – один из уважаемых клубов России, но пока не рассматриваем предложения из РПЛ"