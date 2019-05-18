ЦСКА - "Ахмат": стали известны стартовые составы

ЦСКА и "Ахмат" объявили составы на матч 29-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет нападающий армейцев Федор Чалов, а также хавбек грозненцев Антон Швец.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Состав "Ахмата": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Силва, Мбенг.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. "Ахмат" с 39 баллами располагается на 7-й строчке.

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