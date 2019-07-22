Цорн объяснил, почему Ханни покинул "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн отметил, что полузащитник Софьян Ханни покинул московскую команду, потому что хотел получать больше игрового времени, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее стало известно, что Ханни продолжит карьеру в катарской "Аль-Гарафе".

– Переход Ханни в катарский клуб "Аль-Гарафа" – обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы – разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остается пожелать Ханни успехов на новом месте, – приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.

"Спартак" подтвердил переход Ханни в катарскую "Аль-Гарафу"

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