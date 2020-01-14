Чистяков не уйдет из «Ростова» в зимнее трансферное окно
12:05
Как стало известно «СЭ», защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков останется в своей нынешней команде как минимум до лета.
Это желание самого 26-летнего игрока, которое поддерживает руководство клуба.
Летом прошлого года возможностью приобретения Чистякова интересовался «Зенит» и несколько других клубов РПЛ. А на фоне проблем с финансами у «Ростова» сообщалось, что защитник может покинуть команду зимой.
Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ и забил 1 гол. (Дмитрий Зимин)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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