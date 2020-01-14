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Чистяков не уйдет из «Ростова» в зимнее трансферное окно

12:05
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Ростов»
Дмитрий Чистяков. Фото ФК «Ростов»
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Как стало известно «СЭ», защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков останется в своей нынешней команде как минимум до лета.

Это желание самого 26-летнего игрока, которое поддерживает руководство клуба.

Летом прошлого года возможностью приобретения Чистякова интересовался «Зенит» и несколько других клубов РПЛ. А на фоне проблем с финансами у «Ростова» сообщалось, что защитник может покинуть команду зимой.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ и забил 1 гол. (Дмитрий Зимин)

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