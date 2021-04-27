Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о судебном разбирательстве между функционером Шамилем Газизовым и московским клубом.

«Никогда не было такого, чтобы Федун не выполнил свое обязательство. У нас всегда всё было как в аптеке. Я ни от кого не слышал, чтобы Федун не выполнил, что обещал. Он всегда держит свое слово, даже если не было никаких бумаг. Для меня слова Газизова были удивительны. Возможно, там есть какие-то нюансы, которые каждая сторона рассматривает по-своему. Я думаю, там все кроется в деталях. Не слишком ли большие отступные? Сумма была прописана в контракте. Какие тогда могут быть вопросы?», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что определенные договоренности с Федуном остались на бумаге.

Ранее «СЭ» сообщал, что на данный момент «Спартак» выплатил Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей. По соглашению, которое было подписано Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 400 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».

(Владимир Пушкарев)