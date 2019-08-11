Черевченко рассказал о том, что мешает "Арсеналу"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 5-го тура РПЛ с "Уфой" (1:0) объяснил проблемы с набором формы форварда Евгения Луценко. При этом он ответил на вопрос о том, с чем связано упрощение игры красно-желтых на старте сезона.

– Есть ощущение, что Луценко набирает форму и вписывается в игру, а вместе с ним увереннее действует вся команда? – вопрос Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

– Женя ни одной игры не провел на сборах, мучился с рукой (после перелома в матче 30-го тура чемпионата-2018/19 против "Арсенала" в составе "Динамо". – Прим. "СЭ"). После неудачной операции делал новую. Он не тренировался с командой – не просто толком, а вообще. Приходится через игры набирать форму, взаимопонимание с партнерами где-то появляется. Но работы еще много. Не сейчас, не завтра – нужно время, чтобы наладить (командную игру) так, как было в прошлом сезоне.

– Как объясните нервозность и ошибки в простых ситуациях?

– Тем, что не выиграли ни одного матча в этом сезоне на своем поле. Хотели болельщиков порадовать, был груз ответственности. И думаю, все равно в голове остался негатив, от этого никуда не денешься. А что порой били в аут – чем проще, тем лучше. Я так рассуждаю. Меня так всегда учили играть в защите. Техничный защитник – враг команды. Поэтому претензий нет. Вторая игра на ноль – уже радует. (Артем Агапов)

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