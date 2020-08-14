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Черчесов и Ромащенко посетили матч «Спартак» — «Ахмат»

20:21
Андрей Федун, Шамиль Газизов, Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко на трибуне &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Федун, Шамиль Газизов, Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко на трибуне &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его ассистент Мирослав Ромащенко посетили матч 2-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Ахмат». Специалисты находятся на трибунах вместе с братом владельца красно-белых Андреем Федуном и гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

Черчесов и Ромащенко в бытность футболистами защищали цвета «Спартака», а в качестве тренеров имеют опыт работы в обоих клубах. Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, Ромащенко с 2003 по 2008 год работал в дубле — сперва ассистентом, затем главным тренером. «Ахмат» Черчесов возглавлял с 2011 по 2013 год, Ромащенко тогда также был его помощником.

Спартак — Ахмат

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