Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его ассистент Мирослав Ромащенко посетили матч 2-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Ахмат». Специалисты находятся на трибунах вместе с братом владельца красно-белых Андреем Федуном и гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

Черчесов и Ромащенко в бытность футболистами защищали цвета «Спартака», а в качестве тренеров имеют опыт работы в обоих клубах. Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, Ромащенко с 2003 по 2008 год работал в дубле — сперва ассистентом, затем главным тренером. «Ахмат» Черчесов возглавлял с 2011 по 2013 год, Ромащенко тогда также был его помощником.