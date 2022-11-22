«Челси» согласовал долгосрочный контракт с Захаряном

Лондонский «Челси» согласовал долгосрочный контракт с полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что английскому клубу осталось только договориться о переходе 19-летнего футболиста.

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».

В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил три гола и сделал шесть результативных передач. У Захаряна шесть игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

В октябре 2020 года Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian.