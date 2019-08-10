23:16 10 августа | Футбол — РПЛ

Чаще "Динамо" "Зенит" побеждал только "Крылья Советов"

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В матче пятого тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Эта победа стала питерцев 23-й в российской истории противостоянии с бело-голубыми. Чаще, чем динамовцев "Зенит" обыгрывал только "Крылья Советов", столько же – "Ростов". (Кирилл Бурдаков)

Клубы, которые "Зенит" чаще всего обыгрывал в чемпионате России

Клуб

И

В

Н

П

М

% побед

Кр.Советов

44

24

8

12

71-42

54,54

Ростов

46

23

11

12

74-41

50,00

Динамо

47

23

14

10

63-44

48,94

Спартак

50

18

14

18

82-75

36,00

Алания

24

17

3

4

46-19

70,83

Рубин

34

16

9

9

56-43

60,71

ЦСКА

48

16

16

16

59-56

33,33

 

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