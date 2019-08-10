Чаще "Динамо" "Зенит" побеждал только "Крылья Советов"

В матче пятого тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Эта победа стала питерцев 23-й в российской истории противостоянии с бело-голубыми. Чаще, чем динамовцев "Зенит" обыгрывал только "Крылья Советов", столько же – "Ростов". (Кирилл Бурдаков)
Клубы, которые "Зенит" чаще всего обыгрывал в чемпионате России
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
% побед
|
Кр.Советов
|
44
|
24
|
8
|
12
|
71-42
|
54,54
|
Ростов
|
46
|
23
|
11
|
12
|
74-41
|
50,00
|
Динамо
|
47
|
23
|
14
|
10
|
63-44
|
48,94
|
Спартак
|
50
|
18
|
14
|
18
|
82-75
|
36,00
|
Алания
|
24
|
17
|
3
|
4
|
46-19
|
70,83
|
Рубин
|
34
|
16
|
9
|
9
|
56-43
|
60,71
|
ЦСКА
|
48
|
16
|
16
|
16
|
59-56
|
33,33
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