Чаще "Динамо" "Зенит" побеждал только "Крылья Советов"

В матче пятого тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Эта победа стала питерцев 23-й в российской истории противостоянии с бело-голубыми. Чаще, чем динамовцев "Зенит" обыгрывал только "Крылья Советов", столько же – "Ростов". (Кирилл Бурдаков)

Клубы, которые "Зенит" чаще всего обыгрывал в чемпионате России