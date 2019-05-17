Чалов считает, что сейчас цель ЦСКА – Лига Европы

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что его команде не хватает концентрации в концовках матчей из-за нехватки опыта.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 28 туров.

– Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы. Но все равно участие в еврокубках важно для имиджа клуба и для нас самих. Если быть реалистами, сейчас наша цель – Лига Европы. Думаю, что все будет решаться в последнем туре. Мне кажется, концовка будет очень интересной: все могут оступиться, но нам этого делать ни в коем случае нельзя.



Думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас еще очень молодая. Мое мнение – в некоторых матчах, если вспомнить поединки с "Уфой", "Оренбургом", нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация. Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает. Еще у нас очень сложный чемпионат: каждый гол решает очень многое, отыгрываться, если тебя наказали за ошибку, невероятно тяжело. Практически все команды в основном действуют от обороны. Мне недавно попалась на глаза статистика среднего количества голов в матчах европейских чемпионатов в одном из последних сезонов. Испания, Италия, Германия, Англия в первой десятке, а Россия не входит даже в тридцатку. Конечно, такой стиль игры соперников тоже сильно влияет на наши результаты, – приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

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