Нападающий ЦСКА Федор Чалов был признан лучшим полевым игроком москвичей по итогам сбора в испанском Кампоаморе, сообщает пресс-служба армейцев. Оценивали футболистов по специальной системе тренерского штаба Виктора Гончаренко.

Второе место занял защитник Игорь Дивеев, третье — хавбек Кристиян Бистрович.

У вратарей лучшим стал Игорь Акинфеев, за ним расположились Илья Помазун и Владислав Тороп.