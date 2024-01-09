Тедеско сравнил «Спартак» с семьей: «Разговариваю даже с теми, кто ухаживал за газоном»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал об отношении к московскому «Спартаку».

«Для меня это самая важная вещь. Конечно, есть результаты, но когда ты уходишь из клуба и о тебе говорят в хорошем ключе, это главное. Что касается моих воспоминаний... Для меня «Спартак» — это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве», — сказал Тедеско «СЭ».

Немецкий специалист также рассказал, с кем из стана красно-белых поддерживает общение.

«Конечно, разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди», — добавил Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».