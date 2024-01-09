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Сегодня, 10:30

Тедеско сравнил «Спартак» с семьей: «Разговариваю даже с теми, кто ухаживал за газоном»

Бывший тренер «Спартака» Тедеско сравнил красно-белый клуб с семьей
Микеле Антонов
Корреспондент
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Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал об отношении к московскому «Спартаку».

«Для меня это самая важная вещь. Конечно, есть результаты, но когда ты уходишь из клуба и о тебе говорят в хорошем ключе, это главное. Что касается моих воспоминаний... Для меня «Спартак» — это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве», — сказал Тедеско «СЭ».

Немецкий специалист также рассказал, с кем из стана красно-белых поддерживает общение.

«Конечно, разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди», — добавил Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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Тедеско заявил о желании встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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