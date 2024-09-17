Федотов: «Тепло вспоминаю два года, проведенные в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к своему периоду работы в клубе и объяснил, почему все еще остается без работы.

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к своему периоду работы в клубе и объяснил, почему все еще остается без работы.

«Смотрите: я всегда говорил и всегда придерживался того, что трансферы любят тишину. Сейчас, наверное, нет смысла... Были предложения, где-то более конкретные, где-то — менее. Но и мы для себя тоже рассматривали целесообразность на данный момент. Было принято решение на данный момент сделать эту необходимую паузу, посмотреть, проанализировать, спокойно взглянуть вперед.

Очень тепло и позитивно вспоминаю два года, проведенные в ЦСКА. Это не отнять. И команда на самом деле прониклась нашими идеями, целями, задачами. Серебряные медали, Кубок России, который мы подняли, то единение, атмосфера, которая позволила этому случиться — все стремились к решению этой задачи. Результат — вторичен. Он важен, но есть и другие сослагательные. Самое главное — оценка наших болельщиков. Не важно, как встречают, не надо этого бояться. Важно, как тебя будут провожать. Надеюсь, мы в этом плане делали все верно и оценка — за нашими болельщиками, которые нас поддерживали на протяжении двух лет», — сказал Федотов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В июне 2024 года 58-летний россиянин был отправлен в отставку, новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.