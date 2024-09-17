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Федотов: «Тепло вспоминаю два года, проведенные в ЦСКА»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к своему периоду работы в клубе и объяснил, почему все еще остается без работы.

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к своему периоду работы в клубе и объяснил, почему все еще остается без работы.

«Смотрите: я всегда говорил и всегда придерживался того, что трансферы любят тишину. Сейчас, наверное, нет смысла... Были предложения, где-то более конкретные, где-то — менее. Но и мы для себя тоже рассматривали целесообразность на данный момент. Было принято решение на данный момент сделать эту необходимую паузу, посмотреть, проанализировать, спокойно взглянуть вперед.
Очень тепло и позитивно вспоминаю два года, проведенные в ЦСКА. Это не отнять. И команда на самом деле прониклась нашими идеями, целями, задачами. Серебряные медали, Кубок России, который мы подняли, то единение, атмосфера, которая позволила этому случиться — все стремились к решению этой задачи. Результат — вторичен. Он важен, но есть и другие сослагательные. Самое главное — оценка наших болельщиков. Не важно, как встречают, не надо этого бояться. Важно, как тебя будут провожать. Надеюсь, мы в этом плане делали все верно и оценка — за нашими болельщиками, которые нас поддерживали на протяжении двух лет», — сказал Федотов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В июне 2024 года 58-летний россиянин был отправлен в отставку, новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.

Владимир Федотов (тренер)
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ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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