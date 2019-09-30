Бывший капитан «Зенита» пошутил об отставке Кононова и детском саде

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в своем Instagram пошутил по поводу увольнения Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака». Он разместил четверостишье.

До свидания, игрушки,

До свиданья, детский сад!

Не грустите, завтра утром

Приведут других ребят.

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