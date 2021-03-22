Бывшая жена Аршавина назвала его психопатом

Экс-супругу футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая сейчас лечится от целого ряда заболеваний, рассказала, что у нее сначала случился некроз носа, потом последовала тяжелая операция.

«Если бы до мозга дошло, то все — смерть. Минус девять килограммов в момент искусственной комы», — отметила Алиса в интервью программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По ее словам, Аршавин полностью сломал ей жизнь. Развод был непростым, так как она боялась футболиста и его агрессии. Андрей забирал свои вещи, когда Алисы и детей не было дома — они находились в Сочи.

«В следующий раз мы увиделись с ним 7 февраля. Он мне сказал, что забыл пару кроссовок. Приехал с пятью охранниками. Со мной тоже были два охранника, так как я его боялась. Он не абьюзер, не тиран, он — психопат!» — заявила Казьмина.

В конце прошлого года был удовлетворен иск матери спортсмена Татьяны о выселении ее бывшей невестки с детьми из особняка в питерском поселке Коломяги. Этот дом футболист предусмотрительно записал на родительницу еще в период брака.