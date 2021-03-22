РПЛ провела семинар по финансовой грамотности для молодых футболистов

22 марта в рамках курса всестороннего развития для участников Молодежного первенства прошел семинар по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба РПЛ. Бывший вратарь команд РПЛ, а ныне инвестиционный банкир Илья Чебану выступил перед молодежной командой «Локомотива» и обсудил с игроками следующие темы:

— Как сохранить и приумножить капитал во время футбольной карьеры.

— Как спортсмен должен ставить финансовые цели и достигать их.

— Как составить персональный инвестиционный план.

РПЛ запустила курс всестороннего развития в феврале. В первом семинаре участвовали представители молодежных команд «Спартака», ЦСКА, «Арсенала», УОР №5 и «Академии Коноплева», а спикером выступил председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.