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РПЛ провела семинар по финансовой грамотности для молодых футболистов

22:30

22 марта в рамках курса всестороннего развития для участников Молодежного первенства прошел семинар по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба РПЛ. Бывший вратарь команд РПЛ, а ныне инвестиционный банкир Илья Чебану выступил перед молодежной командой «Локомотива» и обсудил с игроками следующие темы:

— Как сохранить и приумножить капитал во время футбольной карьеры.
— Как спортсмен должен ставить финансовые цели и достигать их.
— Как составить персональный инвестиционный план.

РПЛ запустила курс всестороннего развития в феврале. В первом семинаре участвовали представители молодежных команд «Спартака», ЦСКА, «Арсенала», УОР №5 и «Академии Коноплева», а спикером выступил председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26372.html

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