Булыкин поделился впечатлениями от матчей 18-го тура РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матчей 18-го тура чемпионата РПЛ.

«Приятным сюрпризом стал «Локомотив» с Дзюбой. Судить о дальнейших перспективах «железнодорожников» по матчу с «Ростовом» сложно. Но если они будут играть с таким же настроем и интенсивностью футбола, то быстро выберутся из подвала турнирной таблицы. А разочаровали «Краснодар», ЦСКА. И в какой-то мере «Спартак», который сыграл вничью. Хотя и не по своей вине, но все же», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Локомотив» в гостях победил «Ростов» со счетом 3:1, а Артем Дзюба в этом матче оформил хет-трик. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Торпедо» 2:2. «Спартак» с таким же счетом завершил встречу с «Уралом» на своем поле. А ЦСКА на выезде уступил «Сочи» 0:2.