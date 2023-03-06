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Сегодня, 15:22

Булыкин поделился впечатлениями от матчей 18-го тура РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матчей 18-го тура чемпионата РПЛ.

«Приятным сюрпризом стал «Локомотив» с Дзюбой. Судить о дальнейших перспективах «железнодорожников» по матчу с «Ростовом» сложно. Но если они будут играть с таким же настроем и интенсивностью футбола, то быстро выберутся из подвала турнирной таблицы. А разочаровали «Краснодар», ЦСКА. И в какой-то мере «Спартак», который сыграл вничью. Хотя и не по своей вине, но все же», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Локомотив» в гостях победил «Ростов» со счетом 3:1, а Артем Дзюба в этом матче оформил хет-трик. «Краснодар» дома сыграл вничью с «Торпедо» 2:2. «Спартак» с таким же счетом завершил встречу с «Уралом» на своем поле. А ЦСКА на выезде уступил «Сочи» 0:2.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10702013-bulykin-vydelil-syurprizy-i-razocharovaniya-18-go-tura-rpl.html
Дмитрий Булыкин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Крылья Советов

 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
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Зенит

 14
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Спартак

 7
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Крылья Советов, Локомотив

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Квинси Промес

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