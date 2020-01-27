Братья Березуцкие вернулись в структуру ЦСКА

Бывашие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам, сообщает официальный сайт клуба.

— Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии, — сказал Василий. — В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу Гинеру и Роману Юрьевичу Бабаеву за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе.

— Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад, — добавил Алексей. — Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом.

Алексей Березуцкий играл за ЦСКА с 2001 по 2018 год, Василий — с 2002 по 2018. С ноября 2018 по ноябрь 2019 года братья входили в тренерский штаб «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого. Они покинули голландский клуб после отставки главного тренера.