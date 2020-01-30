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Братья Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким

22:13
Алексей Березуцкий (слева) и Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Березуцкий (слева) и Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие рассказали, почему не продолжили сотрудничество с Леонидом Слуцким, с которым работали в «Витессе». Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам армейцев.

— Потому что перемещения, — начал Василий.

— В России для нас существует одна команда, — сказал Алексей в интервью — пресс-службе ЦСКА. — В этих словах даже пафоса нет, к сожалению. Могли бы добавить, но его нет. Просто факт.

— Кто, кроме Игоря Акинфеева, больше всего рад вашему возвращению из старичков?

— Алан Дзагоев очень рад и Витя Васин, — сказал Василий. — Сейчас были аплодисменты для него специально, потому что для него это первая тренировка после долгого отсутствия.

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