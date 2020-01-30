Братья Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким

Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие рассказали, почему не продолжили сотрудничество с Леонидом Слуцким, с которым работали в «Витессе». Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам армейцев.

— Потому что перемещения, — начал Василий.

— В России для нас существует одна команда, — сказал Алексей в интервью — пресс-службе ЦСКА. — В этих словах даже пафоса нет, к сожалению. Могли бы добавить, но его нет. Просто факт.

— Кто, кроме Игоря Акинфеева, больше всего рад вашему возвращению из старичков?

— Алан Дзагоев очень рад и Витя Васин, — сказал Василий. — Сейчас были аплодисменты для него специально, потому что для него это первая тренировка после долгого отсутствия.