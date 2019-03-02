Бранислав Иванович: "Первый матч "Зенит" провел очень хорошо, но затем стал думать, как сохранить результат"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович - о матче с "Уралом" (1:0) в 18-м туре чемпионата России.

– Думаю, что первый тайм мы провели очень хорошо, но потом стали думать о том, чтобы сохранить этот результат до конца матча. В итоге – очень важные три очка, продолжаем дальше.

– Можно ли говорить, что вы находитесь в лучшей физической форме, чем "Урал", потому что уже сыграли два официальных матча?

– Думаю, что это могло помочь, но я не обратил внимания на их состояние. Игра была очень тяжелой физически, мы потратили очень много энергии.

– Почему игра получилось такой тяжелой физически?

– Потому что обе команды старались добиться нужного результата, хотели выиграть. Думаю, что и "Урала", и у нас были для этого хорошие моменты, но победили мы, - цитирует Ивановича официальный сайт клуба.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.