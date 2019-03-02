Бранислав Иванович: "Первый матч "Зенит" провел очень хорошо, но затем стал думать, как сохранить результат"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович - о матче с "Уралом" (1:0) в 18-м туре чемпионата России.
– Думаю, что первый тайм мы провели очень хорошо, но потом стали думать о том, чтобы сохранить этот результат до конца матча. В итоге – очень важные три очка, продолжаем дальше.
– Можно ли говорить, что вы находитесь в лучшей физической форме, чем "Урал", потому что уже сыграли два официальных матча?
– Думаю, что это могло помочь, но я не обратил внимания на их состояние. Игра была очень тяжелой физически, мы потратили очень много энергии.
– Почему игра получилось такой тяжелой физически?
– Потому что обе команды старались добиться нужного результата, хотели выиграть. Думаю, что и "Урала", и у нас были для этого хорошие моменты, но победили мы, - цитирует Ивановича официальный сайт клуба.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-02-branislav-ivanovich-dumayu-chto-pervye-matchi-posle-pereryva-budut-ochen-slozhnymi-dlya-vsekh-komand.htm