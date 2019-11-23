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Бранислав Иванович: «До конца года у «Зенита» остается четыре финала»

17:14
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Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Рубином» в 17-м туре чемпионата России (2:1).

— В первую очередь отмечу, что это важные три очка для нас, — цитирует официальный сайт «Зенита» Ивановича. — В первом тайме мы контролировали игру. Во втором «Рубин» поменял схему, стал больше рисковать. У них получилось забить — значит, мы действительно на некоторое время упустили контроль над игрой. Здорово, что все закончилось хорошо для нас.

— В первом тайме «Зенит» имел подавляющее преимущество над соперником — удары, голевые моменты. Было ли у вас ощущение, что после перерыва что-то может пойти не так?

— Конечно. Все это вопросы концентрации. Мы начали хорошо и, несмотря на сложное поле, сумели забить быстрый гол — это очень важно. Думаю, мы провели отличный первый тайм.

— Насколько погодные условия сегодня мешали «Зениту» демонстрировать свою игру?

— Мы находились в равных условиях с соперником. Надо просто быстро привыкать. Показывать хороший футбол — это самый главный принцип, который должен работать на любом поле.

— Следующий матч у «Зенита» — с «Лионом». Необходимо побеждать. Значит ли это, что команда сыграет в более атакующий футбол, нежели против «Лейпцига»?

— До конца года у нас остается четыре игры, четыре финала. Первым на очереди является матч против «Лиона». Это игра жизни, игра сезона. Необходимо правильно настроиться на нее и отдавать себе отчет в том, насколько опасен соперник. Когда мы играли против «Лиона» во Франции, нам было проще с точки зрения психологии. Теперь же мы играем дома, и надо быть готовыми с первой минуты. Мы должны отдать все ради победы. Эта игра означает для нас возможность продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-11-23-branislav-ivanovich-samyy-glavnyy-printsip-pokazyvat-khoroshiy-futbol-na-lyubom-pole.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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