Божович считает, что "Спартак" выиграл у "Крыльев" заслуженно

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения в матче 29-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2) заявил, что соперник выиграл заслуженно.

- Мы плохо начали игру и могли пропустить еще, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев". - Мы моменты просто подарили вследствие ошибок, в началах тайма соперник играл лучше нас. По игре "Спартак" выиграл заслуженно. Когда проигрываешь, очень трудно восстанавливаться, и сейчас наша задача – подготовиться к следующей игре.

"Крылья" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

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