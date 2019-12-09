Божович под угрозой отставки из «Крыльев»

По информации «СЭ», есть большая вероятность того, что Миодраг Божович до начала сборов перед рестартом чемпионата покинет пост главного тренера «Крыльев Советов».

Контракт черногорского тренера с самарским клубом рассчитан еще на полтора года и, вероятно, увольнение возможно только в случае выплаты определенной неустойки.

В числе возможных кандидатов на пост главного тренера самарцев фигурируют несколько специалистов, в числе которых Дмитрий Парфенов («Урал») и Михаил Галактионов (молодежная сборная России).

«Крылья» после 19-го туров имеют 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. (Сергей Егоров)