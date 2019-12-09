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Божович под угрозой отставки из «Крыльев»

18:40
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», есть большая вероятность того, что Миодраг Божович до начала сборов перед рестартом чемпионата покинет пост главного тренера «Крыльев Советов».

Контракт черногорского тренера с самарским клубом рассчитан еще на полтора года и, вероятно, увольнение возможно только в случае выплаты определенной неустойки.

В числе возможных кандидатов на пост главного тренера самарцев фигурируют несколько специалистов, в числе которых Дмитрий Парфенов («Урал») и Михаил Галактионов (молодежная сборная России).

«Крылья» после 19-го туров имеют 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. (Сергей Егоров)

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