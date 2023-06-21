Бородин: «Зенит» может позволить себе расслабиться и сыграть не в полную силу»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал уровень РПЛ.

«Чемпионат очень сильно выровнялся. Я не беру «Зенит», потому что он стоит над всеми, он может позволить себе расслабиться, сыграть не в полную даже силу, потому что уровень футболистов порой позволяет. Но если надо решить задачу — мобилизуется. Сколько было игр, когда они проигрывали по ходу, но сравнивали и вырывали победы. Класс — есть класс», — цитирует Бородина «РБ Спорт».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России в сезоне-2022/23. Вторым финишировал ЦСКА, отставший от петербуржцев на 12 очков.