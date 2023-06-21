Бородин: «Хохлов сразу после отставки Бердыева дал понять, что он главный»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как команду принимал Дмитрий Хохлов, который возглавил сочинцев после отставки Курбана Бердыева.

«Когда Хохлов после отставки Бердыева принял команду, он сразу же дал понять, что он тут главный. Сразу переговорил со всеми ребятами, мы чуть-чуть поменяли игру. То есть, не было такого, что мы думали, что это — временно. А рассчитывали, как на главного тренера. Не рассматривался он как временщик», — приводит слова Бородина «РБ Спорт».

Хохлов возглавил в «Сочи» в апреле 2023 года. Под его руководством команда с 38 очками финишировала на десятой строчке в РПЛ.