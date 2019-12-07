Болельщики «Ростова» покинут арену на 30-й минуте матча со «Спартаком»

Фанаты «Ростова» покинут трибуны во время выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Спартака» в рамках акции, предложенной болельщиками красно-белых, сообщается на странице объединения «Фанаты Ростсельмаша» во «ВКонтакте».

«Кажется, мы уже начали забывать, что являемся силой! Единство — наша сила, — говорится в сообщении. — Последние события в Питере показывают, что пора объединиться перед беспределом органов правопорядка, оставив соперничество между собой. Любой болельщик или фанат , находясь дома или на выезде, может быть закрыт. Просто так. Потому что это кому-то нужно. Не реагировать на беспредел нельзя. Поэтому мы поддерживаем общероссийскую акцию и уходим с выездной трибуны стадиона «Открытие Арена» на 30-й минуте, также отказавшись от любой визуальной поддержки!

Свободу Ультрас!»

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