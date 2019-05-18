Бердыев рассказал о встрече с Гвардьолой

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что летом встречался с рулевым "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой. Он также добавил, что эту встречу организовал защитник манчестерского клуба Александр Зинченко, ранее выступавший в премьер-лиге за "Уфу".

- Летом я был у Гвардьолы, - сказал Бердыев в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - Но нам не удалось пообщаться, потому что у него заболел сын. В любом случае я благодарен Зинченко, организовавшему эту встречу. Мы договорились увидеться в следующий раз. Еще у меня в планах встреча с Сарри.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков после 28 туров.

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