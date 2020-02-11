Беленов продлил контракт с «Уфой»
16:54
Вратарь Александр Беленов продлил контракт с «Уфой», информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.
33-летний голкипер перешел в «Уфу» из «Анжи» в 2017 году. Также он выступал за белгородский «Салют», «Спартак» и «Кубань».
В этом сезоне он провел 19 матчей, в 10 из которых не пропустил.
Контракт с голкипером Александром Беленовым продлён на три года #фкуфа #рпл pic.twitter.com/TZw2F52sRY— ФК УФА (@UfaFc) February 11, 2020
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