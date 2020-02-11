Вратарь Александр Беленов продлил контракт с «Уфой», информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.

33-летний голкипер перешел в «Уфу» из «Анжи» в 2017 году. Также он выступал за белгородский «Салют», «Спартак» и «Кубань».

В этом сезоне он провел 19 матчей, в 10 из которых не пропустил.