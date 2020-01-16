Бег с Тедеско и джакузи для Жиго. Новое видео со сборов «Спартака»
18:58
«Спартак» опубликовал новое видео с тренировочного сбора на своем канале в Youtube.
Как сообщает официальный Twitter красно-белых, третий день сборов в ОАЭ был посвящен беговой работе. Вместе с футболистами бегал и главный тренер команды Доменико Тедеско.
? Первое, второе и... бег! Третий день сборов в ОАЭ посвятили беговой работе — участвовали все, даже главный тренер ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 16, 2020
? https://t.co/mQlZAkK4yB#КрасноБелыеСборы?? | #День3 pic.twitter.com/LHmpXPoBjn
«Спартак» занимает десятое место в чемпионате России. В 19 матчах команда набрала 22 очка.
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