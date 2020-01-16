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Бег с Тедеско и джакузи для Жиго. Новое видео со сборов «Спартака»

18:58
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«Спартак» опубликовал новое видео с тренировочного сбора на своем канале в Youtube.

Как сообщает официальный Twitter красно-белых, третий день сборов в ОАЭ был посвящен беговой работе. Вместе с футболистами бегал и главный тренер команды Доменико Тедеско.

«Спартак» занимает десятое место в чемпионате России. В 19 матчах команда набрала 22 очка.

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