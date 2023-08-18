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Сегодня, 08:35

Баженов о Дзюбе: «Еще в самом начале было видно, что это парень с будущим, хотя характер — на любителя»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о своем опыте игры вместе с Артемом Дзюбой за красно-белых.

— Приходилось сталкиваться с тем, что футболист отказывался уходить в аренду?

— Заставить игрока здесь невозможно. Где-то такое и случается, но я пока с этим не сталкивался. Легко понять состояние футболиста, которому предлагают, пусть и на время, уйти в другой клуб. По сути, он уходит в неизвестность. В такой момент очень важно суметь объяснить ему, что это не конец, а возможность обрести опыт, набраться игровой практики. А то, что в клубе будет тот, кто станет следить, как складывается его судьба и поддержит в трудную минуту, должно помочь ему на новом месте. В моей жизни был момент, когда гендиректор «Спартака» Первак хотел отправить меня и Торбинского в фарм-клуб в Челябинск. Димка уехал, но против моего отъезда был тренер Александр Старков. Признаюсь, ситуация не из приятных...

— А кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком?

— Здесь, конечно, вне конкуренции Дзюба. Не каждому дано пройти «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», да еще и везде быть лидером. Причем, вернувшись из Тулы в «Зенит», Артем так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную, где он стал одним из лидеров на чемпионате мира. С Дзюбой я поиграл в «Спартаке». Уже тогда было видно, что этот парень с будущим — злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок! А вот характер — на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он эти арендные огни и воды.

Никита Баженов. «Когда играл с Дзюбой, было видно, что парень с будущим, но характер — на любителя». Интервью Баженова

Артем Дзюба
Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
1
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РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов», «Спартак» — «Зенит» и другие матчи 5-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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