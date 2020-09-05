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Барриос опроверг слухи о своем уходе в «Брайтон»

08:58
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос опроверг информацию о возможном уходе в «Брайтон». Ранее об этом сообщало издание Don Balon.

— Не верьте слухам, я счастлив в «Зените» и в Санкт-Петербурге, — приводит ТАСС слова Барриоса. — Мы с моей семьей отлично адаптировались в городе. Я полностью сконцентрирован на том, чтобы завоевать еще больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов с этим клубом.

Барриос перешел в «Зенит» зимой 2019 года, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9376579

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