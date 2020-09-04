Барриос может сменить «Зенит» на клуб АПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Don Balon.

По информации источника, 26-летний колумбиец, который заинтересован в выступлении в АПЛ, получил выгодное предложение от «Брайтона». Сообщается, что английский клуб готов предложить хавбеку зарплату выше, чем в «Зените» и место в стартовом составе. Источник утверждает, что «Брайтон» заплатит за футболиста более 15 миллионов евро — суммы, за которую «Зенит» купил игрока у «Боки Хуниорс» зимой 2019 года.

В сезоне-2020/21 Барриос провел за «Зенит» 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 16 миллионов евро.