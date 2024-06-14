Агент Талала: «На летних сборах Амин присоединится к «Ахмату»

Агент Фрэнк Велфрингер, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Амина Талала, рассказал, когда можно ожидать возвращения в строй игрока.

«Амин пропустил весеннюю часть сезона из-за травмы, у него был перелом плюсневой кости стопы. Но скоро Талал будет готов. На летних сборах он присоединится к команде», — цитирует «РБ Спорт» Велфрингера.

28-летний марокканец в феврале этого года перебрался в российский клуб, однако пока не провел ни одного матча за «Ахмат».