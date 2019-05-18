Бабаев прокомментировал слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что в клуб никто не обращался по поводу возможности приобретения защитника сборной России Мариу Фернандеса.

- Продается ли Мариу Фернандес? Есть вариант, что он уйдет?

- Продается любой футболист. В данном случае информация о его уходе - это только слухи. Никакой подоплеки под ними нет. Ни официальных запросов, ни звонков по нему не было.

- В "Зенит" он точно не перейдет? Российские варианты не будете рассматривать?

- Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант. Но это только слухи и никаких разговоров на эту тему не было, как и официальных писем.

Ранее в СМИ неоднократно говорилось о том, что Мариу Фернандес может перейти в "Зенит". Также сообщалось о том, что за бразильцем с российским паспортом следят "Бавария", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". (Елена Григорьевская)

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