Ашот Хачатурянц: «Кошшои имеет желание построить в России самое современное судейское сообщество»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал последние назначения в департаменты судейства и инспектирования. Ранее стало известно, что департамент судейства возглавит Виктор Кошшои, департамент инспектирования — Сергей Фурса.

— РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования, — цитирует официальный сайт РФС Хачатурянца. — Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кошшои имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом. Основные задачи Кошшои на его посту — управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ.

Сергей Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр. Одной из важнейших задач департамента станет отслеживание развития молодых арбитров, обслуживающих матчи ПФЛ и ФНЛ, и участие в формировании независимого рейтинга арбитров и инспекторов.