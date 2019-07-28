Аршавин - Дзюбе: "Хочется верить, что разбираюсь в футболе"

Экс-нападающий сборной России и "Зенита", ныне тренер детской академии питерцев, эксперт на ТВ Андрей Аршавин ответил на высказывание форварда сине-бело голубых Артема Дзюбы о том, что тот не разбирается в футболе.

– Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Самому хочется верить, что разбираюсь в футболе, – сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Артем Дзюба: "У меня одна просьба: Аршавина уберите из тех, кто назначает лучших игроков матча"