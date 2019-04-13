"Арсенал" – "Урал": стали известны стартовые составы

"Арсенал" и "Урал" объявили составы на матч 23-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появятся форвард туляков Лука Джорджевич и нападающий уральского клуба Павел Погребняк.

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Ткачев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулев, Араторе.

"Арсенал" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. "Урал" с 26-ю баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр