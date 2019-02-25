"Арсенал" сделал заявление о матче с ЦСКА в Туле

"Арсенал" сообщил, что расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей проверит готовность стадиона тульского клуба к матчу 18-го тура с ЦСКА 26 февраля.

Ранее пресс-служба РПЛ сделала заявление: по просьбе "канониров" будет направлена повторная расширенная комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для инспектирования качества газона стадиона в Туле.

- 26 февраля готовность газона Центрального стадиона "Арсенал" к матчу с ЦСКА проверит расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей. ПФК "Арсенал" находится в тесном контакте с руководством Российской премьер-лиги и ПФК ЦСКА. По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура Чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА. По календарю матч "Арсенал" – ЦСКА пройдет 2 марта, начало встречи в 14:00, - говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба.

РПЛ закрыла стадион "канониров" для проведения игр. 2 марта оружейники должны принять ЦСКА в 18-м туре РПЛ. Место проведения игры должно быть определено в ближайшее время.

"Арсенал" - ЦСКА: комиссия повторно рассмотрит вопрос допуска поля в Туле