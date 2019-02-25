"Арсенал" - ЦСКА: комиссия повторно рассмотрит вопрос допуска поля в Туле

Пресс-служба РПЛ информирует, что по просьбе "Арсенала" будет направлена повторная расширенная комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для инспектирования качества газона стадиона тульского клуба.

Ранее РПЛ подтвердила, что закрыла стадион "канониров" для проведения игр. 2 марта оружейники должны были принять на своем поле ЦСКА в 18-м туре РПЛ. Место проведения игры должно быть определено в ближайшее время.

– Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что по просьбе АНО "ПФК "Арсенал" и по согласованию с клубом-соперником, из-за высокого интереса к матчу 18 тура "Арсенал" – ПФК ЦСКА, который запланирован на "02" марта 2019 г., и реализации большого количества билетов, по решению Бюро Исполкома Российского футбольного союза будет направлена повторная расширенная комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для инспектирования качества футбольного газона стадиона "Арсенал" "26" февраля 2019 г, – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Отметим, что в Туле продолжается реализация билетов на матч.

Поле стадиона "Арсенал" в Туле. Как оно выглядит прямо сейчас