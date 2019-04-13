"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в Туле

"Арсенал" и "Урал" в матче 23-го тура чемпионата России сыграли вничью – 0:0.
На 76-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку защитнику екатеринбургской команды Михаилу Меркулову.
"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 32 очка. "Оружейники" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 6 матчей. "Урал" идет на 12-й строчке, имея в своем активе 27 баллов.
В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Уфой" 20 апреля, "Урал" 21 апреля дома примет казанский "Рубин".
Чемпионат России.
Премьер-лига
23-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:0
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Кадири, Костадинов (Ткачев, 46), Бакаев (Кангва, 84), Джорджевич, Мирзов.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Егорычев (Емельянов, 90+2), Эль-Кабир, Панюков (Брызгалов, 78).
Предупреждения: Горбатенко, 30. Бумаль, 37. Егорычев, 58. Погребняк, 83. Ароян, 84. Альварес, 90+1.
Удаление: Меркулов, 76 (срыв атаки).
Судьи: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).
13 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".