"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью в Туле

"Арсенал" и "Урал"​ в матче 23-го тура чемпионата России сыграли вничью – 0:0.

На 76-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку защитнику екатеринбургской команды Михаилу Меркулову.

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 32 очка. "Оружейники" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 6 матчей. "Урал" идет на 12-й строчке, имея в своем активе 27 баллов.

В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Уфой" 20 апреля, "Урал" 21 апреля дома примет казанский "Рубин".

Чемпионат России.

Премьер-лига

23-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Урал" (Екатеринбург) – 0:0

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Кадири, Костадинов (Ткачев, 46), Бакаев (Кангва, 84), Джорджевич, Мирзов.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Егорычев (Емельянов, 90+2), Эль-Кабир, Панюков (Брызгалов, 78).

Предупреждения: Горбатенко, 30. Бумаль, 37. Егорычев, 58. Погребняк, 83. Ароян, 84. Альварес, 90+1.

Удаление: Меркулов, 76 (срыв атаки).

Судьи: Мешков (Дмитров). Болотенков (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).

13 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".