Ари надеется на вызов в сборную России

Нападающий «Краснодар» Ари надеется, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включит его в список игроков на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра.

Сборная России сыграет с командой Шотландии 10 октября в «Лужниках», а через три дня в гостях встретится с киприотами.

— Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре, — цитирует ТАСС Ари. — У меня уже есть опыт выступления за сборную России. Россия сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную. Если у меня появится такой шанс, то я буду усердно работать над тем, чтобы это произошло.

Ари, получивший российское гражданство летом 2018 года, провел два матча за сборную России. В последний раз футболист вызывался в национальную команду в ноябре прошлого года.

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