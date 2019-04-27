"Анжи" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура премьер-лиги (1:1) и прервал серию неудач в противостоянии с желто-синими.

В последний раз махачкалинцы не уступали дончанам в апреле 2016 года, когда добились нулевой ничьей на своем поле.

Беспроигрышная серия "Ростова" в матчах с "Анжи" достигла 13 встреч (+7=6-0, мячи 15-6). Последнюю на данный момент победу клубу из Дагестана принес в мае 2011 года Роберто Карлос. (Кирилл Бурдаков)

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.