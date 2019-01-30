14:19 | Футбол — РПЛ

"Анжи" может доиграть сезон в Грозном или Краснодаре

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Главный тренер "Анжи"  Магомед Адиев сообщил, что клуб может провести домашние матчи весенней части чемпионата России-2018/19 в Грозном или Краснодаре. По его словам, на "Анжи Арене" сейчас снимают газон из-за долгов. При этом "Анжи" на официальном сайте опроверг данную информацию, заявив, что на стадионе идут плановые работы из-за возможного повреждения системы подогрева.

На нашем стадионе снимают газон из-за долгов. Собственник стадиона это давно уже хотел сделать, и к сожалению для нас всех, для всего клуба, для болельщиков, мы видим, что газон действительно начали снимать. Для матчей в весенней части чемпионата рассматриваются альтернативные варианты для проведения домашних игр в Грозном и Краснодаре – будем выбирать.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190130/1550127909.html

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