Анюков посвятил чемпионство недавно умершему отцу

Капитан "Зенита" Александр Анюков посвятил победу в чемпионате России своему отцу, который немного не дожил до чемпионства. Петербуржцы досрочно оформили титул, после сегодняшней игры с ЦСКА (3:1) им были вручены золотые медали и кубок РПЛ.

– Это чемпионство я посвящаю отцу, который не дожил два месяца до него, - сказал Анюков в эфире "Матч премьер". - Спасибо Сергею Богдановичу за то, что поверил в меня.

На каждую тренировку выхожу как на последнюю. Но хочу остаться в "Зените", посмотрим, что будет дальше.