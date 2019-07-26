Антон Шунин: "Победа над "Уралом" была важна как воздух"

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин после матчем с "Уралом" (2:0) в 3-м туре РПЛ поделился мнением о победе.
-Ваши ощущения после сегодняшнего матча. Насколько было сложно?
-Конечно, был настрой побеждать. Учитывая результат прошлого домашнего матча, победа была важна как воздух.
-Чувствовалось поддержка болельщиков?
-Очень помогали болельщики. Сегодня их было много - спасибо им огромное. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Загрузка...