Антон Шунин: "Победа над "Уралом" была важна как воздух"

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин после матчем с "Уралом" (2:0) в 3-м туре РПЛ поделился мнением о победе.

-Ваши ощущения после сегодняшнего матча. Насколько было сложно?

-Конечно, был настрой побеждать. Учитывая результат прошлого домашнего матча, победа была важна как воздух.

-Чувствовалось поддержка болельщиков?

-Очень помогали болельщики. Сегодня их было много - спасибо им огромное. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)

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