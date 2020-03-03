Антон Миранчук: «С «Ахматом» я вряд ли сыграю»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о том, когда вернется на поле. 24-летний российский футболист получил травму стопы 3 февраля в матче предсезонного турнира в Катаре с «Партизаном» (1:1, 2-4 пен.).

— Как вы себя чувствуете? Будете играть в ближайших матчах?

— Надеюсь, что в ближайшее время я войду в основную группу и начну тренироваться с командой. Все зависит от ощущений в ноге. По срокам тяжело сказать, но нога ощущает себя нормально. Сейчас для меня главное — выйти на поле и набрать физическую форму. Все-таки я два сбора потерял.

— Какая вероятность увидеть вас в игре с «Ахматом»?

— Нет. С «Ахматом» я вряд ли сыграю. (Елена Григорьевская, Евгений Белоусов)

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 8 марта в Москве.